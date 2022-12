Lionel Messi sobre la Copa del Mundo: "Se hizo desear, pero llegó acá"

Lionel Messi es sin lugar a dudas el hombre más feliz de toda la selección de Argentina, ya que ha podido lograr el título que le faltaba a su extensa carrera de éxitos.

El '10' sabía que era su última oportunidad para conseguir el trofeo que tanto anhelaba y encabezó a una selección albiceleste que dejó todo en la cancha para llevarse el trofeo de campeón.

Y justo sobre la Copa, Lionel Messi fue muy claro en decir que se le complicó mucho, pero al final decidió quedarse en sus manos y en la de toda Argentina.

"Se hizo desear, pero acá llegó", fueron las primeras palabras de Messi a la Televisión Pública de Argentina, después de haber obtenido el título de campeón tras superar en la Gran Final a Francia.

"Es impresionante que pueda terminar de esta manera. Sabía que en algún momento Dios me lo iba a regalar y no sé por qué presentía y sentía que iba a ser esta. Una vez más me hizo dar una felicidad enorme", sentenció el delantero de la selección de Argentina.

