Qatar 2022: Argentinos invaden cluster en Qatar

Hinchas sudamericanos que se hospedan en Barwa Barahat Al Janoub sacaron sus 'trapos', bombos y cantaron de madrugada para apoyar a la Albiceleste. Es una calle enteraa que fue ocupada por argentinos donde le dedicaron cánticos a Brasil y México, y así motivan rumbo al debut de la Selección comandada por Scaloni el próximo martes ante Arabia Saudita.

Algunos de ellos creen que el Tri con clasificará a la siguiente ronda y se quedará en tercer lugar del Grupo C. "A Arabia no lo contamos, Polonia tiene a Lewandowski que con una que tenga te mete gol y México no avanzará". Además mencionaron que Argentina goleará a México, "Mínimo se van cinco a cero".

La ilusión de ver a Messi levantar la Copa del Mundo está a tope y los hinchas ponen su parte para alentar a su Selección.

Argentina y México se verán las caras el sábado 26 de noviembre en el Estadio Lusail.

