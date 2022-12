Scaloni sobre Argentina en Qatar 2022: 'No somos candidatos, ni favoritos'

No son candidatos. Después de un inicio malo, Argentina se instaló en los Octavos de Final como líder del grupo tras vencer a México y a Polonia, pero Lionel Scaloni, DT de la Albiceleste, señaló que su equipo no es favorito.

“No somos candidatos ni favoritos. Seguimos siendo los mismos”, dijo el estratega en conferencia de prensa, al tiempo que habló sobre las bajas y el esfuerzo que hicieron para vencer a los polacos, pero tienen que están tranquilos para la etapa que sigue en Qatar 2022.

“Tenemos alternativas a las bajas de Lo Celso, de Joaquín Correa, pero el triunfo fue mérito nuestro y no demérito de Polonia. Estamos contentos, pero no efusivos. Somos primeros de grupo, pero hay que jugar. No están las condiciones para que se juegue, pero es para los dos iguales. Podríamos tener más tiempo para jugar, somos primeros, pero así se ha dado”.

Será este sábado que Argentina se enfrente ante Australia en los Octavos de Final de la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde pintan para ser los favoritos y como se van dando las llaves, para estar en el partido decisivo.

