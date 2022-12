Daniella Chávez tras polémica de Canelo con Messi: 'El que busca golpes la tiene chiquita'

La modelo Daniella Chávez también se sumó a la lista de personas que no compartieron la misma opinión del boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez sobre el astro argentino Lionel Messi tras polémica donde supuestamente se le ve pateando una playera de la Selección Nacional en los vestidores de la Albiceleste.

A través de su cuenta de Twiiter, la influencer chilena, criticó la postura del pugilista argumentando que siempre se encuentra en polmémicas.

“¡El Canelo siempre haciendo lío! Pero me han dicho que en el otro Ring no es muy bueno y no llega al segundo Round”, señaló.

El @Canelo siempre haciendo lío! Pero me han dicho que en el otro Ring no es muy bueno y no llega al segundo Round pic.twitter.com/0wvR7mTYCx — Daniella Chavez (@daniellachavezc) November 29, 2022

A manera de reacción, varios usuarios hicieron burlas del comentario de Daniella mientras que otros la criticaron por querer aprovecharse de la situación para colgarse de la fama del tapatío.

