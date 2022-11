Este miércoles el equipo de Gerardo Martino comenzó la mini gira de preparación de la Selección Nacional Mexicana de cara al Mundial de Qatar 2022, donde se enfrentaron y vencieron categóricamente a su similar iraquí.

En este partido, aunque ya hizo trabajo al parejo del equipo, Raúl Jiménez se quedó en la banca del Municipal de Montilivi algo que no le pareció para nada a la gente del Wolverhampton.

De acuerdo a información de Steve Davis, entrenador del equipo inglés, aseguró que hubo una disculpa de manera formal por parte del seleccionado nacional luego de no haber incluido a "El Lobo Mexicano" en la partida durante los 90 minutos.

"No estamos contentos con eso por la forma en cómo se ve desde fuera y lo entiendo, no está listo para jugar, ellos se disculparon por eso… Solo me enteré después del juego. Vi la foto de él en el banco con su ropa; lo nombraron en el banco, pero no se había cambiado para jugar", aseguró Davis tras la victoria del Wolves ante el Leeds United por la Carabao Cup.

México volverá a la actividad el próximo miércoles cuando enfrente a la Selección Nacional de Suecia en un nuevo encuentro amistoso de cara al debut del Tricolor en el Mundial de Qatar 2022.

