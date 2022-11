Expertos de RÉCORD pronostican los jugadores del Tri que se 'bajan' del Mundial

Queda poco tiempo. El Tata Martino tiene pocos días para definir a los 26 jugadores que representarán a la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022, pues el próximo lunes deberá revelar la convcatoria definitiva.

Sin embargo, nuestro reportero y nuestro colaborador, Armando Melgar y Alberto Bernard, pronosticaron en el podcast Crítica RÉCORD los futbolistas a los que cepillará el estratega del combinado nacional.

Además de la baja de Tecatito por lesión y la inminente baja de Santiago Giménez por la recuperación de Raúl, ambos coincidieron en que dos de los tres restantes serán jugadores de la Liga MX.

"Además del Tecatito, me parece que otro que no tiene lugar es Santi Giménez, esperaba un poco de debate si era Jiménez o Funes Mori, pero me parece que ya se centró en que el joven mexicano esté fuera y Funes Mori aún tendrá la oportunidad de ser titular ante Polonia.

"El caso de Santiago me parece que no tiene vuelta atrás. Después está Lainez, porque no tiene cabida. El cuarto es Erick Sánchez, está en una zona de campo donde está saturada, donde el Tata tiene muchos jugadores y sus consentidos. Por último me parece que se queda fuera Piojo Alvarado u Orbelín Pineda, pero considero que el jugador de Chivas no está al mismo ritmo que Pineda por los minutos que tiene en Europa, sin embargo, el Piojo será el comodín de Martino, así que el quinto sería Orbelín", declró Alberto Bernard en Crítica RÉCORD.

Por su parte, Armando Melgar, reportero de RÉCORD, señaló que para él, los tres jugadores restantes serán del campeonato mexicano.

"Si de por sí se nos hacía absurdo, el hecho de esperar a un jugador, pues ahora no tiene sentido llevar a Santi, mejor liberalo cuando tengas que dar la lista, porque Raúl estará al 50, 60 o 70, porque al 100 no estará.

"Evidentemente será (baja) Santiago Giménez, Erick Sánchez, me queda la duda de Lainez, a mí me gustaría que estuviera, pensé que no iba a ir pero me cambia el panorama y tengo la duda de si ve lo mismo que todos nosotros, que es un gran revulsivo, pero me mantengo con Diego y creo que el último será Jesús Angulo", expresó.

El Tata Martino dará a conocer su convocatoria definitiva para Qatar 2022 el próximo lunes, fecha límite que puso la FIFA para que los equipos les entreguen sus listas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA: FUNES MORI APUNTA A SER TITULAR EN QATAR 2022; DECLARÓ RUBÉN RODRÍGUEZ