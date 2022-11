Qatar 2022: Amistoso entre Costa Rica e Irak fue cancelado por problemas migratorios

El pasado miércoles la Selección de Costa Rica y su similar Iraquí, al que México venció en Girona 4-0, se enfrentarían en el último encuentro amistoso de los dirigidos por Luis Fernando Suárez, partido que al final termino siendo cancelado.

Lo ocurrido fue que en Irak pretendían sellar los pasaportes de la Selección Tica, algo que no estaba pre acordado, el problema es que de haber sido sellados los costarricenses hubieran tenido problemas para entrar a Qatar, por ejemplo.

"El partido ante Irak se suspendió. No se respetó un acuerdo que se tenía con el no sello de los pasaportes y por esta razón es que se decidió no ingresar a Irak y cancelar el partido", confirmó la Federación Costarricense.

Costa Rica debutará el próximo 23 de noviembre frente España en el inicio del Grupo E, después se verá las caras ante Japón el día 27 y cerrará la fase de grupos el 1 de diciembre contra Alemania.

