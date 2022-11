Luis Enrique previo a Qatar 2022: 'Soy el mejor entrenador que hay en la faz de la tierra'

El mejor entrenador del mundo. Luis Enrique mostró que es una clase de técnico seguro y que puede soportar la presión de los medios de comunicación y de la afición española, pues se mostró eufórico cuando reveló sus 26 convocados para la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Y mientras estaba siendo sumamente criticado por los jugadores que representarán a España en el Mundial, Enrique saltó a decir que es el mejor entrenador del mundo y que confía sumamente en sus seleccionados, mientras que está con energía para enfrentar el torneo.

“Luis Enrique persona está encantado, con energía, con muchas ganas de vivir esto de una manera diferente. Me acuerdo de mis seleccionadores y lo veo ahora diferente. Con todos los palos que nos dan por ahí, no voy a dudar.

“Soy el mejor entrenador que hay en la faz de la tierra, ya vendrán las críticas. No tengo duda, no hay seleccionador mejor que yo en la historia del futbol mundial. No es verdad, pero me lo creo”, dijo en conferencia de prensa.

Asimismo, Luis Enrique no huye de su papel como líder de la Selección de España para la Copa del Mundo de Qatar 2022. “He tenido la fortuna de entrenar en clubes a los mejores del mundo en una épica y acepté el rol de liderar. En función del rol del equipo he tenido el mismo objetivo, que fluya y consiga los resultados.

“Aquí como seleccionador puede escoger los jugadores que mejor interpretan la idea futbolística que tenemos. Mi tarea es coordinar a todos para tener la misma idea en ataque y defensa, potenciar sus virtudes para que puedan rendir en un espacio muy corto”.

