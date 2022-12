Modric arremetió contra arbitraje en 'Semi' ante Argentina: 'De los peores que conozco, un desastre'

Croacia fue eliminada del Mundial Qatar 2022 tras la derrota ante Argentina 3-0, algo que le dolió al jugador histórico, Luca Modric, que criticó al arbitraje.

Durante la zona mixta, mostró su inconformidad ante las polémicas decisiones del nazareno.

“Estábamos bien hasta el penal, que para mí no fue”, argumentó el mediocampista. No me gusta hablar de árbitros, pero hoy imposible es uno de los peores que conozco, es un desastre.

“A pesar de esto, enhorabuena a Argentina, no quiero quitar ningún mérito a ellos, merecen estar en la Final. Nosotros hemos dado todo pero este primer penalti, nos ha matado, y ya está, pero bueno, hay que recuperarse y nos espera el partido para el tercer puesto, intentaremos ganarlo, finalizó Modric.

