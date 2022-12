Cristiano Ronaldo: CR7, a la banca de Portugal en duelo contra Suiza en los 8vos de Qatar 2022

Nuevamente, Cristiano Ronaldo en medio de la polémica. Luego de que tomara fuerza el desplante de CR7 durante el juego de Fase de Grupos entre Portugal y Corea del Sur en la Copa del Mundo de Qatar 2022, la inconformidad del 'Killer' luso por salir de cambio tiene consecuencias.

Tal y como lo adelantó el rotativo luso, Récord, el histórico portugués no saltó como titular en el 'XI' de Fernando Santos.

Para el choque de los Octavos de Final ante Suiza, el timonel portugués optó por poner al ataque a Joao Félix, Ramos y Bernardo Silva.

¿QUÉ INICIÓ LA POLÉMICA?

Cristiano Ronaldo salió enfurecido del campo al ser sustituido en el partido ante los asiáticos. El cierre del Grupo H no pudo ser concluido por el Bicho, ya que fue ‘sacrificado’ al 65’; en su lugar entró André Silva.

El 'Killer' luso mostró su enojo desde el primer momento fuera del césped. Intercambió un par de palabras con el estratega y se resignó a la banca.

¿CUÁL FUE LA RESPUESTA DE SANTOS?

Luego de que CR7 señalara que su frustración fue contra un jugador de Corea y no con Fernando Santos, el propio timonel explicó que 'sin importar el caso', esas actitudes no van.

"Vi las imágenes y no me gustó en absoluto. Realmente no me gustó en absoluto. Estas historias hay que resolverlas internamente y eso es lo que se ha hecho. Se acabó el asunto", explicó el timonel en rueda de prensa.

COPA DEL MUNDO PARTIDOS JUGADOS MINUTOS GOLES ASISTENCIAS Alemania 2006 6 484 1 0 Sudáfrica 2010 4 360 1 0 Brasil 2014 3 270 1 0 Rusia 2018 4 360 4 0 Qatar 2022 3 234 1 0

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SERGIO ROCHET TRAS ELIMINACIÓN EN QATAR: "SIENTO LA MISMA AMARGURA Y TRISTEZA QUE TODO URUGUAY"