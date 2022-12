Luis Suárez denunció discriminación por la FIFA: ‘¿Por qué siempre contra Uruguay?’

Luis Suárez y la Selección de Uruguay se despidieron del Mundial de Qatar en una dramática combinación de resultados. La frustración y tristeza fueron visibles en El Pistolero. Fuera de lo deportivo, Lucho denunció discriminación por parte de la FIFA al no dejar ingresar a sus hijos al campo.

“Después del partido quise darle un abrazo a mis hijos y mi mujer, viene gente de la FIFA y me dice que está prohibido, que mis hijos no podían bajar (a la cancha)”, declaró el ex del Barcelona para Telemundo.

La palabra de Luis Suárez: "Tras el partido quise darle un abrazo a mi mujer y mis hijos y vino gente de la FIFA a decirme que no podía bajarlos". "Ver a mi hijo de 4 años, que no me haya visto ganar un partido en el mundial. Hoy me vio ganar pero se va con tristeza". pic.twitter.com/n9r0wUjFs8 — Telemundo (@TelemundoUY) December 2, 2022

El enfado del delantero fue mayor, ya que según él había visto una situación similar en otros combinados. “El otro día vi a los jugadores de Francia con sus hijos en el banquillo de suplentes. Eso te hace preguntarte, ¿por qué siempre contra Uruguay?”, agregó Luis Suárez.

“Pareciera que necesitamos mayor poderío mediático para que al menos mis hijos pudieran abrazarme, así es la FIFA”, criticó el atacante de la Selección de Uruguay.

Por otro lado, Suárez también lanzó un dardo hacia el colegiado, pues consideró que hubo dos penaltis en potencia que no se marcaron. “No son excusas, pero se están cobrando penaltis increíbles en la Copa del Mundo. La FIFA debería explicarse mejor”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: QATAR 2022: ASÍ SE JUGARÁN LOS OCTAVOS DE FINAL DEL MUNDIAL