Al minuto 50 de partido, un aficionado interrumpió el cotejo entre charrúas y lusos al ingresar a la cancha del Estadio Luisail portando la bandera LGBTQ+ ante el asombro de los asistentes.

La acción duró tan solo unos segundos ya que el individuo fue derribado y escoltado fuera del inmueble por el cuerpo de seguridad que se encontraba en el terreno de juego.

Pero eso no fue todo, pues el aficionado portaba dos mensajes en sus camisetas “Save Ukranie” y “Respect for the iranian woman”

Cabe destacar que el Estado de Qatar es uno de los más rígidos en cuanto a sus costumbres, situación que causó polémica desde que fue elegido como sede de la Copa del Mundo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR. PORTUGAL VS URUGUAY MUNDIAL QATAR 2022 EN VIVO FASE DE GRUPOS