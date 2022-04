DT de Polonia tras el sorteo de Qatar 2022: 'No sigo el futbol mexicano'

Muchos futbolistas que jugaron en Europa han declarado que el balompié nacional no es conocido en el Viejo Continente, y hoy, Czeslaw Michniewicz, entrenador de Polonia, lo confirmó tras el sorteo de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

En entrevista con TVP Sport, el estratega polaco mencionó que no sigue el futbol mexicano ni el argentino aunque en el caso de este último, sabe que hay jugadores en distintos países de Europa.

"El grupo es muy atractivo. No he seguido el futbol mexicano ni el argentino, pero sé que Argentina tiene muchos jugadores en Europa en grandes clubes. No sé mucho sobre Arabia Saudita hoy, pero hay mucho tiempo para estar bien preparado", afirmó Michniewicz.

Asimismo, el polaco mencionó sentirse feliz de los rivales que tendrá en el Grupo C, pues deseaba evitar equipos Europeos en esa instancia del Mundial.

"Estoy muy contento de que no juguemos con equipos de Europa ya que nos ocupamos de ellos todos los días. Jugaremos con equipos de diferentes continentes, cada vez será una propuesta de balón diferente. Tal vez similar en el caso de México y Argentina, pero ambos son diferentes al europeo", señaló.

Polonia logró su clasificación a Qatar 2022 tras derrotar 2-0 a Suecia en el Repechaje de la UEFA. El equipo polaco se enfrentó a los suecos luego de que Rusia fuera sancionado y no pudiera jugar frente a ellos.

