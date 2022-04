Selección Mexicana: ¿Cuáles son los antecedentes del Tri frente a sus rivales de Qatar?

El Grupo C del Mundial Qatar 2022 puso en la mesa de la Selección Mexicana una serie de encuentros frente a rivales contra los que ha cosechado diversas experiencias. Ante Argentina han sido resultados complicados, contra Polonia un tanto más parejos y frente a Arabia Saudita registran saldo favorable.

La ‘Albiceleste’ siempre se avista como un rival complicado y en esta justa mundialista no parece ser la excepción, al menos no para el ‘Tri’ que desde hace 15 años no ha conseguido ganarle al conjunto argentino y en las tres ocasiones que se han enfrentado en torneos mundialistas, los mexicanos perdieron.

Ante Polonia el panorama luce más cerrado: en las nueve ocasiones que se han encarado dejaron como saldo tres victorias para la escuadra Azteca, tres empates y tres derrotas, aunque en el historial de goles los nacionales tienen mayor ventaja con 13 goles a favor y nueve en contra.

Mientras que Arabia Saudita se avista como uno de los duelos menos comunes para los tricolores pero también como un rival que no les ha hecho caer: de los cinco partidos que han protagonizado, México se quedó con cuatro triunfos y un empate, invicto que buscarán mantener ahora en la Fase de Grupos.

