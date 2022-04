Selección Mexicana: Torrado, confiado en que el Tri hará historia en Qatar 2022

México enfrentará a Argentina en el Mundial de Qatar 2022 y Gerardo Torrado, director de selecciones nacionales, se mostró confiado de avanzar a la siguiente fase e incluso aseguró que le gustó el grupo debido a la historia que se tiene con la Albiceleste.

"Es un grupo, es toda la suerte, pero me gusta, me gusta poder enfrentarnos a Argentina, ya los hemos encontrado en Mundiales anteriores, con Arabia que, si bien es cierto, no es un rival que tenemos tan analizado pero lo haremos más a fondo para entender mejor su juego y Polonia, un rival europeo que tiene a Lewandowski como delantero y que habrá que tener cuidado con ellos.

Me gusta el grupo para analizarlos bien, saber sus fortalezas, sus debilidades y prepararnos muy bien", dijo el exfutbolista en entrevista con TUDN.

El director de selecciones nacionales destacó la unión del grupo y afirmó que se prepararán de otra manera distinta a las eliminatorias con la finalidad de hacer una participación histórica, hecho que aseguró que lograrán.

"A mí que me toca ver los entrenamientos, ver como se entregan y ver la dinámica y determinación que ponen en cada balón me deja tranquilo. Platicando con los jugadores, están unidos, quieren hacer historia, no es fácil la eliminatoria.

Ahora que ya se consiguió el pase empezará una nueva preparación porque el torneo se juega en otra época del año y estoy seguro que llegaremos bien y daremos un gran papel", dijo para ESPN

Estoy convencido de que haremos un gran papel, trabajamos para conseguirlo, podemos soñar. Hoy toca prepararnos para enfrentar a Polonia, luego a Argentina y por último a Arabia Saudita, haremos partidos serios y consiguiendo los puntos necesarios para avanzar. He soñado con que hacemos historia", agregó.

Asimismo, Torrado aseguró que buscarán preprararse de la mejor manera para el Mundial, pues aseguró que buscarán rivales que le exijan al Tri. "Primero hay que ver si las confederaciones estén libres para que puedas enfrentarlas. En función a eso buscaremos tener buenos rivales, rivales exigentes que nos permitan prepararnos de la mejor manera posible", indicó.

