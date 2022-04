Exentrenador de Polonia menospreció enfrentamiento contra Messi en Qatar: 'Ya es un abuelo'

El Grupo C de la Copa del Mundo en Qatar 2022 nos traerá grandes enfrentamientos, pues uno de ellos será el de Robert Lewandowski contra Lionel Messi. Sin embargo, leyendas del futbol polaco han menospreciado a sus rivales.

Tal es el caso de Antoni Piechniczek, exentrenador de la Selección Polaca, quien afirmó no estar tan interesado en el partido entre ambas selecciones debido a que Messi ya es 'un abuelo'.

"Reconozco que me hubiera interesado más este duelo si Lionel Messi hubiera tenido cinco o seis años menos. O si era un compañero de Lewandowski. Podemos estar emocionados con tal competencia, pero seamos honestos, Messi ahora es el ‘abuelo del bosque’.

Este ya no es el futbolista que era hace apenas unos años. No se sabe completamente qué papel jugará en el Mundial de Qatar", dijo en entrevista con un medio de su país.

El exestratega señaló que actualmente Messi puede funcionar más como revulsivo y solamente jugar en la parte final del encuentro, papel similar al que tiene Zlatan Ibrahimovic en Suecia.

"Es posible que el entrenador decida ponerlo en la banca con la forma actual de Messi. Para no asustar a otros jugadores jóvenes de la Selección Argentina puede desempeñar un papel como Zlatan Ibrahimovic en la Selección de Suecia jugando los últimos 15 o 20 minutos del partido, entrando como suplente.

También puede suceder que Messi juegue un torneo sensacional. Esto no lo sé, pero no se puede descartar esta opción, porque en el fútbol siempre hay sorpresas. Sin embargo, al ver cómo luce con los colores del Paris Saint-Germain, no es el mismo de antes", sentenció.

