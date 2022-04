Mario Kempes: 'Si México juega como en el Octagonal, será difícil que le gane a Argentina'

Tras finalizar el sorteo de Qatar 2022, Mario Kempes se dio tiempo para analizar el partido entre la Selección Mexicana y Argentina en la próxima Copa del Mundo, donde El Matador aseguró que si México no tiene un mejor estilo de juego será difícil que le compita a la Albiceleste.

"México jugando tal y como estaba jugando en el Octagonal, es muy difícil que le pueda ganar a Argentina, pero es futbol. Faltan todavía 7 meses por delante y cualquier cosa puede cambiar. Si le ha ido mal ante Argentina y Brasil, ¿quién te dice que este próximo Mundial sacan algo positivo?", dijo en un programa de ESPN.

"Si llegan a plantarle cara a México, o si en los tres partidos, llegan a jugar el 85 por ciento o el 90 por ciento que jugó en las eliminatorias creo que no tendría problema", agregó.

Asimismo, El Matador destacó que el funcionamiento de los dirigidos por Scaloni, pues aseguró que han dejado atrás la dependencia de Lionel Messi.

"Hoy la realidad es que esta Argentina ha cambiado muchísimo, la veo más confiada, hay muchas caras nuevas y no dependen tanto de Messi, son jugadores que tienen características a selecciones anteriores y eso me hace tener mucha ilusión porque no lo buscan mucho.

Messi va a sumar siempre, pero no le des todos los tiros porque no todos problemas te los va a solucionar. Esos chicos tienen la capacidad y la personalidad para hacer lo que deben hacer en la cancha y después dársela a Messi que te puede solucionar algunos problemas", sentenció.

