Conejo Pérez calificó el duelo contra Argentina como "de alto grado de dificultad"

El Sorteo Mundialista de Qatar 2022 preparó para la Selección Mexicana uno de los duelos de mayor dificultad de su grupo: jugar ante Argentina, encuentro que desde la perspectiva del exarquero tricolor, Óscar Pérez, será de alto grado de dificultad.

El ‘Conejo’ sabe bien lo que es enfrentar a la ‘Albiazul’, especialmente en una Copa del Mundo pues durante Sudáfrica 2010 encaró a este rival al que por diversas circunstancias no consiguieron superar en el marcador.

“Creo que va a ser un partido muy cerrado, a veces esos partidos son de mucho roce. A mí también me tocó jugar en Sudáfrica, lamentablemente no pudimos pasar, nos ganaron 3-1 con circunstancias que pasaron ahí dentro del juego, no había VAR, al final nos tuvimos que quedar en la orilla”, declaró para RÉCORD.

Sin embargo, Pérez confía en que en esta ocasión el ‘Tri’ podrá tener un resultado favorable e incluso poder aspirar a estar en el anhelado ‘quinto partido’: “Sin duda va a ser un partido con alto grado de dificultad y confío en que la Selección se pueda preparar muy bien y que pueda llegar al quinto partido y obviamente me encantaría que llegara más lejos”, manifestó.

Ahora, Gerardo Martino y compañía deberán exhibir su mejor versión no sólo ante Argentina, también ante Polonia y Arabia Saudita, selecciones que el exmundialista dijo serán complicadas pero consideró que el conjunto Azteca podrá hacerles frente.

“Creo que es un grupo interesante. Creo que es un grupo que tiene su grado de dificultad, hoy en día también no hay rival cómodo, los tres van a ser muy, muy complicados, pero al final creo que México tiene el material humano como para encarar esta primera fase y ojalá que le vaya muy bien y que puedan trascender”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - SELECCIÓN MEXICANA: A SUPERAR A LIONEL MESSI Y ROBERT LEWANDOWSKI PARA AVANZAR A OCTAVOS