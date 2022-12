Gio Reyna: 'Las cosas que suceden dentro de un entorno deberían permanecer privadas'

Rompen silencio. Gio Reyna y su representante ya han hablado sobre el tema que azotó en las recientes horas en la Selección de Estados Unidos, donde se dio a conocer que Gregg Berhalter quería sacar a su pupilo por falta de compromiso, pero por una votación de los demás futbolistas el joven americano se quedó en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Tras la noticia, Dan Segal, agente de Reyna, señaló que es inaceptable que información de vestidor se revele para los medios de comunicación, pues son cosas que se deben mantener en privado en un club, por cuestión de ética deportiva.

“Es decepcionante e irrespetuoso que ciertas partes comenten públicamente asuntos de equipos privados, especialmente cuando algunos lo hacen sin pleno conocimiento de los hechos y otros lo hacen de manera interesada. En este punto, nuestra opinión es que los asociados con la selección nacional no ganan nada más enfrentándose entre sí, por lo que no planeamos hacer más comentarios sobre este asunto”, dijo Segal para The Athletic.

Asimismo, el agente de Gio Reyna señaló que todo se aclaró con él y el equipo. “Lo fantástico de todo esto es que después de que él se disculpó, se pusieron de pue uno por uno y dijeron: ‘Escucha, no ha sido lo suficientemente bueno, no has cumplido con nuestras expectativas de un compañero de equipo y queremos ver cambio’. Realmente se apropiaron de ese proceso y a partir de ese día no hubo problema con este jugador”.

EL MENSAJE DE GIO REYNA

Finalmente, Gio Reyna salió, a través de sus redes sociales, a aclarar el tema sobre la Selección de Estados Unidos, donde señaló que, desde antes de que iniciara la Copa del Mundo de Qatar 2022, Gregg Berhalter le hizo saber que no participaría mucho, lo cual lo devastó anímicamente.

"Esperaba no hacer comentarios sobre asuntos en la Copa del Mundo. Creo que las cosas que suceden en un entorno de equipo deberían permanecer privadas. Dicho esto, se han hecho declaraciones que reflejan mi profesionalismo y carácter, por lo que siento la necesidad de hacer una breve declaración.

"Justo antes de la Copa del Mundo, el entrenador Berhalter me dijo que mi papel en el torneo sería muy limitado. Estaba devastado. Soy alguien que juega con orgullo y pasión. El fútbol es mi vida, y creo en mis habilidades. Esperaba y quería desesperadamente contribuir al juego de un grupo talentoso mientras tratábamos de hacer una declaración en la Copa del Mundo.

"También soy una persona muy emotiva, y reconozco plenamente que dejé que mis emociones no sacaran lo mejor de mí y afectaran mi entrenamiento y comportamiento durante unos días después de aprender sobre mi papel limitado. Me disculpé con mis compañeros de equipo y entrenador por esto, y me dijeron que estaba perdonado. Después, me quité de mi decepción y di todo lo que tenía dentro y fuera del campo.

"Estoy decepcionado de que haya una cobertura continua de este asunto (así como algunas versiones muy ficcionalizadas de los eventos) y extremadamente sorprendido de que cualquiera del equipo masculino de los Estados Unidos contribuya a ello.

"El entrenador Berhalter siempre ha dicho que los problemas que surjan con el equipo se quedarán "en casa" para que podamos centrarnos en la unidad del equipo y el progreso. Amo a mi equipo, amo representar a mi país, y me estoy concentrando ahora sólo en mejorar y crecer como jugador de fútbol y como persona. Espero que en adelante cada persona involucrada en el fútbol estadounidense se centre sólo en lo que es en el mejor interés de la selección masculina para que podamos disfrutar de grandes éxitos en la Copa del Mundo en 2026".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: QATAR 2022: ARGENTINA CONTARÁ CON DI MARÍA Y DE PAUL PARA ENFRENTAR A CROACIA