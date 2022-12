Karen Díaz tras ser árbitra un partido en Qatar 2022: 'En esta vida yo quiero cumplir mis sueños'

Orgullo 'mexa'. Karen Díaz ha pasado a la historia por ser parte del primer tridente que dirigió un partido en una Copa del Mundo Varonil, lo hizo en Qatar 2022 en el encuentro de Costa Rica ante Alemania, y lo fue junto con la francesa Stéphanie Frappart y la brasileña Neuza Back.

Previo al encuentro, Díaz platicó con la Concacaf cómo fue que se animó a ser árbitra, donde recordó que una casualidad, además de amar al futbol, la puso como juez para fungir con las reglas del deporte del balón.

“Antes que nada, amo al futbol. Desde que tengo memoria, yo me veo petando el futbol con mi papá. Trabaja en una cafetería que estaba en un pequeño estadio, al árbitro encargado del partido no llego. Yo estaba ahí, trabajando, y la persona de la canchita me preguntó: ‘¿no quieres arbitrar?’, inmediatamente dije sí, me gustó muchísimo y esa fue la primera vez que yo arbitré un partido”.

"En esta vida yo quiero cumplir mis sueños". Karen Díaz Medina hará historia como una de las árbitras del partido entre @fedefutbolcrc y Alemania en la @FIFAWorldCup Esto es lo que nos contó antes de viajar a Qatar https://t.co/v1ue1T10o7 pic.twitter.com/DQI4pY2t3F — Concacaf (@Concacaf) November 30, 2022

Finalmente, la silbante mexicana recordó cómo fue que se enteró que estaba en la lista de las primeras mujeres en poder dirigir un juego en una Copa del Mundo de Qatar 2022, donde llegó a las lágrimas y empezó a cumplir sus sueños.

“Yo estaba entrenando, no sabía que la lista iba a ser dada a conocer ese día. Un choque de emociones, comencé a llorar, pero me di cuenta que tenía en mis manos una gran responsabilidad, que tenía el compromiso de estar concentrada ya en esta gran oportunidad que me da la vida, que me da Dios, que me da la virgen. Hay una frase que me encanta, que me gusta decírmela a mí misma: vida solo hay una y que en esta vida yo quiero cumplir mis sueños”.

