Qatar 2022: Cristiano Ronaldo jugará su quinta Copa del Mundo con Portugal

Habrá otra Copa del Mundo para Cristiano Ronaldo. El máximo goleador de selecciones podrá jugar en su quinto Mundial en Qatar luego que Portugal derrotó el martes 2-0 a Macedonia del Norte en los repechajes de Europa.

Con 37 años, Cristiano intervendrá en su décimo gran torneo seguido, racha que empezó con la Euro 2004. Ha disputado cuatro mundiales y cinco campeonatos europeos, con un título continental en 2016.

Fue este lunes que CR7 aseguró que él decidirá hasta cuándo jugará ante los rumores de que el Mundial 2022 podría ser el último para el madeirense de 37 años: "Quien manda soy yo. Punto final".

"Muchos hacen esta pregunta. Quien va a decidir mi futuro soy yo. Si me apetece jugar más juego y si no me apetece jugar no juego", respondió en una rueda de prensa.

GUARDADO Y OCHOA TAMBIÉN SE UNIRÁN A LA LISTA

Son pocos los jugadores que así como Cristiano Ronaldo este invierno de 2022, han jugado cinco Copas del Mundo.

El mexicano Antonio Carbajal fue el primero en conseguirlo de 1950 a 1966; le siguió el alemán Lothar Matthaus (1982-1994) y Gigi Buffon (1998-2014). Rafael Márquez fue el siguiente en integrarse al listado en Rusia 2018 y los también aztecas Andrés Guardado y Guillermo Ochoa esperan conseguirlo en Qatar.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: QATAR 2022: TÚNEZ SACÓ RENTA DE SU VICTORIA COMO VISITANTE ANTE MALÍ PARA CLASIFICAR AL MUNDIAL