Qatar 2022: Estos son los jerseys de las 32 selecciones que jugarán el Mundial

Qatar 2022 está a un par de meses de arrancar. Por ello, las selecciones comenzaron a revelar los uniformes que utilizarán en la próxima Copa del Mundo, con los que buscarán entrar en la historia del balompié mundial.

A continuación te presentamos los jerseys de las 32 selecciones que buscarán levantar el trofeo más codiciado del mundo.

GRUPO A

-QATAR: Los anfitriones utilizarán uniformes simples pero elegantes. El de local será con un tono vino, al igual que el de su bandera, la cual estará en sus mangas. La de visitante es blanca con detalles en dorado que hacen alusió a la arena del desierto del país asiático.

-ECUADOR: Los ecuatorianos contarán con tres jerseys. El de local es el amarillo que suelen utilizar con detalles en azul. El de visitante es un tono azul marino que está basada en la cultura del país sudamericano. La alternativa será blanca y al igual que la principal tendrá detalles en azul.

-SENEGAL: Los africanos vestirán un jersey blanco con cuello tipo V. En el pecho llevarán los colores de la bandera con una línea con la misma forma que el cuello. La de visitante será verde y contará con un cuadro en el centro de la misma que llamó bastante la atención.

-PAÍSES BAJOS: Vestirá de color naranja en el torneo. El jersey tiene un tono anaranjado que se va haciendo clarito en algunas partes de la camiseta, contará con detalles en negro. La de visitante será azul y tendrá vivos en color negro y naranja.

GRUPO B

-INGLATERRA: El equipo de los Tres Leones portará un jersey de local color blanco. En los hombros habrá un tono azul que se irá degradando hasta llegar a la manga. La de visitante es más elegante pues es de color rojo y cuenta con un cuello tipo polo de color azul.

-IRÁN: Los asiáticos usarán uniformes de color rojo y blanco. En ambos se puede observar una línea que tiene los colores de la bandera, que también estarán en las mangas de los jerseys.

-ESTADOS UNIDOS: Usará un jersey blanco y uno azul. El de local contará con líneas en las mangas rojas y azules, mientras que la de visitante es azul con algunos detalles del mismo color pero más oscuro.

-GALES: Los europeos usarán indumentarias simples pero elegantes. El principal será de color rojo con detalles en verde y blanco, mientras que el segundo es blanco con un cuello con patrones alusivos a las tradiciones del país, que también estarán en los costados.

GRUPO C

-ARGENTINA: La Albiceleste utilizará un jersey similar al que usó en el Mundial de Brasil 2014, pues tendrá detalles en color negro. La de visitante llamó bastate la atención, pues es de color morado y cuenta con detalles que parecen flamas.

-MÉXICO: La Selección Mexicana volerá a usar el color verde en el uniforme de local, en el que hacen referencia al plumaje de un quetzal. El de visitante es blanco y cuenta con detalles en color vino. El patrón de esta camiseta hace referencia a la cultura nacional.

-POLONIA: La indumentaria de local será de color rojo, en el cuello estarán los colores de la bandera. El de visita es totalmente blanco pero en sus mangas tendrá detalles de color gris.

-ARABIA SAUDITA: Serán verde y blanco sus dos jerseys para el Mundial. El verde tendrá detalles en color negro, mientras que el blanco, al igual que el de los polacos, contará con vivos grises.

GRUPO D

-FRANCIA: El Campeón del Mundo será uno de los más elegantes del torneo. Su playera de local será de color azul marino, pero los detalles serán de color dorado haciendo referencia al torneo que ganaron hace cuatro años. El blanco es un poco más simple, pues contará únicamente con detalles en azul y grises.

-AUSTRALIA: Los Socceroos sorprendieron al dejar fuera a Perú. Para esta edición usarán un uniforme amarillo que se parece al de Países Bajos, pues los detalles son similares. El de visitante será azul con líneas de color azul turquesa.

-DINAMARCA: Probablemente la camiseta más polémica de todas. Los daneses usarán tres, roja, blanca y negra, pero en todas tanto el escudo como los detalles no se alcanzan a distinguir, pues la marca lo hizo a manera de protesta en contra de la realización del torneo en Qatar.

-TÚNEZ: Usará los dos colores que están en su bandera, blanco y rojo, siendo este color el de local, mientras que el de visitante será el que tendrá el tono claro.

GRUPO E

-ESPAÑA: Colores elegantes. El de local será nuevamente rojo pero contará con un cuello tipo B que será de color azul. En el de visitante predomina un tono azulado, pero también contará con líneas onduladas más oscuras.

-COSTA RICA: Los ticos buscarán hacer historia portando un uniforme completamente rojo a excepción de sus mangas, las cuales serán completamente azules. La de visitante es similar a la primera, aunque solamente cambia el tono principal a blanco.

-ALEMANIA: El cuatro veces campeón del mundo será uno de los más elegantes. Su camiseta principal será blanca pero en el centro tendrá una línea negra. Los detalles son de color dorado. La de visitante es de color negro pero con vivos en color rojo.

-JAPÓN: Tendrá un jersey azul con vivos de un tono azulado más claro. La segunda equipación será blanca, pero los detalles estarán en las mangas, serán azul y rojos.

GRUPO F

-BÉLGICA: Los Diablos Rojos vestirán un uniforme rojo, que tendrá detalles en negro, pero lo más llamativo son sus mangas, que tendrán flamas. El de visitante es blanco y los detalles serán de diferentes colores. Esto debido a que está inspirado en el festival de música electrónica, Tomorrowland.

-CANADÁ: No cambiaron sus uniformes para su regreso a Qatar 2022. Algunas versiones indican que se debe a que no pensaban en clasificar, por lo que no las prepararon. La de local será completamente roja, y la de visitante será completamente blanca.

-MARRUECOS: Los africanos portarán un jersey de color rojo, el cual tendrá una línea verde en el centro del pecho. El blanco es más llamativo debido a que tendrá un círculo en el centro de la camiseta con las tres primeras letras del nombre del país.

-CROACIA: Los subcampeones del mundo mantendrán el jersey de local con cuadros rojos. El que es interesante es el segundo, el cual es de color azul marino pero con cuadros en tono azul turquesa en la parte del hombro-manga.

GRUPO G

-BRASIL: El jersey del máximo ganador de Copas del Mundo será amarillo, pero los detalles serán de color verde con un tono claro junto a uno azul, esto para hacer referencia a su bandera. El de visitante será de color azul y en los hombros tendrán manchas de color verde, que hacen alusión al jaguar.

-SERBIA: Simple y elegante. La principal será de color rojo y tendrá detalles en dorado incluyendo el escudo. La segunda equipación será blanca con una figura en el centro de la misma de color dorado.

-SUIZA: Al igual que la selección anterior, la de local será roja con líneas y detalles en color blanco, mientras que la de visitante será blanca con líneas en el centro de la camiseta y un cuadro.

-CAMERÚN: Será de color verde con pequeñas líneas oscuras en la misma. En el hombro tendrá el color rojo y amarillo. Cabe destacar que cambiaron de marca para este torneo luego de ser vestidos por la marca alemana, Puma, durante muchos años.

GRUPO H

-PORTUGAL: Una de las que más extravagantes del torneo, pues está divididá en dos colores, rojo y verde, siendo el primero el que predomina. El de visitante es más elegante, pues es blanco y en el pecho tiene una línea con los colores de la bandera portuguesa.

-GHANA: Sencilla aunque llamativa. La de local será de color blanco, en las mangas estarán los tonos que están en las banderas y en el centro del pecho llevarán una estrella negra. La de visitante es completamente roja y tendrá un cuadro en el centro de la misma.

-URUGUAY: Muy elegante la de los charrúas, pues será el tono celeste que suelen usar pero las mangas y el cuello son blancos. Los detalles serán de color dorado. La segunda será blanca con un cuadro en el centro del uniforme, que tendrá el color de la principal.

-COREA: En la de local predomina el rojo con un tono bastante intenso, además tendrá detalles en color negro. La de visita es aún más llamativa, pues será negro pero tendrá líneas de colores en la misma.

