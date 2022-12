Qatar 2022: Marruecos y el amor en la sangre

La gran sorpresa del Mundial de Qatar lleva por nombre Marruecos, una selección que pese a tener 14 jugadores que no nacieron en el país africano, hoy están en las Semifinales de la justa y defienden los colores como nadie, haciendo valer el mote de Leones del Atlas.

Es fácil pensar que con tantos jugadores no nacidos en Marruecos veríamos una selección sin arraigo ni amor por la nación a la que representan; sin embargo, la situación es totalmente opuesta, pues si algo ha caracterizado a los dirigidos por Walid Regragui es la pasión con que portan su camiseta.

Uno de sus héroes en Qatar está en la portería. Yassine Bounou es hijo de migrantes marroquíes que arribaron a Canadá, donde nació el portero del Sevilla, pero siempre tuvo claro a qué nación quería representar.

El otro ejemplo es Achraf Hakimi, que nació en España y tuvo la oportunidad de jugar para la Furia Roja, pero lo inculcado por sus padres fue clave para elegir a los Leones del Atlas.

"Fui a probarme con la selección española, pero no me sentía en casa, no era lo que había vivido en casa, que es la cultura árabe", expresó en entrevista.

Una situación similar vivió Hakim Ziyech, quien vio la luz en Países Bajos y llamó la atención de la Oranje, pero decidió a Marruecos, el país de origen de sus padres. "Sé de dónde vengo", afirma el jugador del Chelsea.

Pero la muestra más clara de arraigo y amor por su patria la ha dado Sofiane Boufal, quien nació en Francia; sin embargo, sus padres son marroquíes, por lo que celebró junto a su madre el pase a las Semifinales en una postal que quedó marcada en los anales de la historia del futbol.

LOS 14 'LEONES' NO NACIDOS EN MARRUECOS JUGADOR POSICIÓN PAÍS DE NACIMIENTO Yassine Bounou Portero Canadá Munir Mohamedi Portero España Romain Saïs Defensa Francia Achraf Hakimi Defensa España Noussair Mazraoui Defensa Países Bajos Selim Amallah Defensa Canadá Sofyan Amrabat Mediocampista Países Bajos Sofiane Boufal Mediocampista Francia Ilias Chair Mediocampista Bélgica Bilal El Khannous Mediocampista Bélgica Hakim Ziyech Mediocampista Países Bajos Zakaria Aboukhlal Delantero Países Bajos Walid Cheddira Delantero Italia Anass Zaroury Delantero Bélgica

