Los jugadores de la selección inglesa se pronunciarán contra los problemas que sufre Qatar, país que albergará la próxima Copa del Mundo, según explicó el capitán, Harry Kane.

El jugador del Tottenham Hotspur confirmó que los jugadores de la selección han tenido una reunión esta semana para decidir de qué manera pueden destacar los problemas que se viven en ese país y cómo pueden ayudar a que se solucionen.

"Los jugadores no elegimos dónde se juega la Copa del Mundo", dijo Kane en rueda de prensa. "Lo que se puede hacer es poner el foco en los problemas importantes de los que no se hablaría si la Copa del Mundo no se celebrara ahí", añadió.

"Tenemos que intentar ayudar todo lo posible a que se entienda cómo es la situación y qué problemas hay. No somos expertos en este tema, pero, como siempre, tenemos que intentar ayudar de la manera que podamos. Utilizar nuestra plataforma para hacer lo que podamos", subrayó.

"Por lo que entiendo, ha habido avances en el país. Lo que espero es que al celebrarse el Mundial se pueda poner el foco en el país y solucionar los problemas que ha habido durante tanto tiempo", añadió Kane.

El delantero también explicó que hablará con otros jugadores de su equipo y que tratarán de que haya un movimiento unificado entre los futbolistas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: QATAR 2022: ASÍ SERÁ EL SORTEO DE LA COPA DEL MUNDO