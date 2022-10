Qatar 2022 será el Mundial con la cerveza más cara

Un estudio de Betting.com analizó a los 32 países que participarán en la Copa del Mundo y así determinar el precio (promedio) del vaso de cerveza en cada uno.

El país anfitrión, Qatar, es el ‘ganador’ de la cerveza más cara, con un precio de 11.21 euros por vaso, un total aproximado de 220 pesos mexicanos; mientras que Lisboa (Portugal), es la ciudad europea donde es más costosa, con un valor de 1.76 euros, alrededor de 35 pesos.

De acuerdo con el mismo estudio, la cerveza en México ocupa el lugar 10, dentro de los países con la cerveza más barata, con un precio de 1.67 euros, lo que equivale a 33 pesos.

Los organizadores del Mundial aprobaron el pasado mes la venta de bebidas alcohol a los aficionados en puntos específicos, como estadios y fan zones en el país.

Tras el anuncio, el CEO de la justa mundialista, Nasser Al Khater, mencionó que se vigilarán a las personas que beban para que no causen algún disturbio o perjudiquen a los demás asistentes.

"No se puede hacer nada que perjudique a otras personas ni destruir la propiedad pública. Siempre y cuando te comportes de una manera que no sea dañina, entonces todos los fans son bienvenidos y no hay nada de qué preocuparte", dijo Al Khater.

Qatar es un de los países con mayor acceso de alcohol en Medio Oriente. El consumo es permitido dentro de restaurantes y bares autorizados, fuera de esos establecimientos es ilegal.

