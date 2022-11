Qatar 2022: Shakira no cantará en la inauguración, según prensa española

En días pasados el rumor de ver a Shakira en la inauguración de la Copa del Mundo Qatar 2022 creció, sobre todo después de un tweet que alimentó este rumor de los World Music Awards. Sin embargo, desde España llegó la noticia que la cantante colombiana rechazó la invitación y no estará en el Mundial para dar el espectáculo en el duelo Qatar vs Ecuador.

“Me han confirmado que hoy por hoy no está confirmada su participación, pero lo que no me confirman es que tenga algún papel a lo largo del Mundial”, aseguró la periodista española de espectáculos, Adriana Dorronsoro en el canal de Telecinco.

Shakira aún no ha dado una postura oficial, pero a días de la inauguración su ausencia parece inevitable, pues FIFA no ha confirmado su asistencia para el domingo 20 de noviembre.

De esta forma, Shakira se uniría a otros artistas como Dua Lipa y Rod Stewart que también declinaron el ofrecimiento para participar en la Copa del Mundo, pues fue una forma de protesta contra Qatar que es un país que rechaza totalmente los derechos de la comunidad LGTBQ+.

De participasr en la inauguración, Shakira habría estado en su cuarta Copa del Mundo, pues ya estuvo en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Shakira no actuará en la inauguración del Mundial de fútbol en Qatar, me confirman fuentes del equipo de la cantante. Todos los ojos estaban puestos sobre ella después de que artistas como Dua Lipa y Rod Stewart rechazaran participar. @YAhoraSonsoles pic.twitter.com/ULPPr8SdhV — Bricio Segovia (@briciosegovia) November 15, 2022

