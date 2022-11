Vasco Aguirre le manda buenos deseos a Messi: 'Ojalá se despida como Campeón y goleador'

Lionel Messi ha declarado en repetidas ocasiones que el Mundial de Qatar 2022 será el último de su carrera, es por ello que el estratega mexicano, Javier Aguirre, declaró que desea ver en lo más alto a La Pulga en el final de su carrera con Argentina.

"Voy a transmitir todos los partidos de México. No quise ir a Doha porque se me haría muy pesado y voy a estar en un plató desde mi país para una cadena de televisión con la que estuve en Rusia y Brasil. Como goleador me gustaría, y ojalá, que fuese Messi y que se despidiera de la selección argentina siendo campeón porque se le merece", señaló en entrevista con Última Hora y Diario de Mallorca.

Javier Aguirre manifestó su deseo de ver a la Selección Mexicana en el quinto partido, sin embargo, indicó que al Tri le falta dar ese paso para trascender en la Copa del Mundo.

"Pasamos bien los grupos pero luego nos quedamos en el cruce. Nos falta dar el salto para quedar entre los ocho primeros, ojalá sea ahora con el Tata Martino, yo estaría muy feliz", comentó.

Asimismo, el Vasco elogió a Luis Enrique, destacando el atrevimiento que tuvo al llamar a jugadores jóvenes al Mundial de Qatar 2022. Incluso les recomendó a los futbolistas españoles no asustarse en el escenario en el que estarán.

"Me sorprendió gratamente la lista de Luis porque es un equipo muy joven. Con mi experiencia, porque he ido a diez mundiales, España es muy joven pero se la está jugando, y olé por él. Tiene ese hándicap en contra con un escenario tan grande, que no es que se asusten los jóvenes, pero es que esto no deja de ser un mundial", sentenció.

