Selección Mexicana: Estadio Azteca no abrirá al 100% para el encuentro ante Estados Unidos

El Estadio Azteca no abrirá al 100 por ciento de su capacidad para el encuentro que disputará la Selección Mexicana en contra de su similar de Estados Unidos por las Eliminatorias de Concacaf para Qatar 2022, independientemente del tema de la pandemia.

Después de que el Tricolor cumpla con sus dos partidos de suspensión impuestos por la FIFA por el grito homofóbico, Yon de Luisa, presidente de la FMF, indicó que seguirán trabajando para erradicar los malos comportamientos y de momento no contemplan que el Azteca esté lleno después de la sanción.

"Sería parcial, no vemos que el golpe sea de cero a cien, me parece que abriríamos seguramente el aro inferior más la zona de palcos y plateas, difícilmente abriremos otras zonas, pero esa decisión no la tomaremos hasta despues de tener los resultados y la retroalimentación de estas dos primeras ejecuciones con estos grupos de control", comentó De Luisa para TUDN.

El directivo también aseguró que Rayados prestará a sus seleccionados para la Eliminatoria a pesar de que el equipo disputará el Mundial de Clubes.

"Dentro del plantel de Rayados se han tenido hasta ocho seleccionados, sobre todo con las nuevas llegadas. Afortunadamente hay una muy buena comunicación entre Duilio Davino y Gerardo Torrado y entre el Tata y Vasco, y en ese sentido tenemos el apoyo de Rayados y Rayados tiene el apoyo de la Selección Nacional y veremos lo mejor para las dos partes", declaró.

