Sorteo Qatar 2022: ¿Cómo será la logística del evento?

Este viernes 1ro de abril se llevará a cabo el sorteo del Mundial de Qatar 2022, y en RÉCORD te mostramos todo lo que debes saber acerca del evento.

El sorteo tendrá sede en el Centro de Convenciones de Doha, Qatar y comenzará a las 10:00 horas (tiempo del centro de México).

La transmisión la podrás seguir por TUDN (Canal 5) y Azteca Deportes (Azteca 7), además del minuto a minuto por RÉCORD.

Los encargados en elegir las esferas serán los siguientes: Cafú, Lothar Matthäus, Tim Cahill, Jay-Jay Okocha, Ali Daei, Bora Milutinovi, Rabah Madjer y Adel Ahmed MalAllah.

Además de los representantes de cada selección, también fueron invitados algunos exfutbolistas y embajadores, tales como: Beckham, Luis Hernández, Mascherano, Eto'o, Maxi Rodríguez y Sergio Agüero.

Carli Lloyd, Jermaine Jenas y Samantha Johnson serán los encargados en conducir el evento.

Cabe recordar que son cuatro bombos y se irá sacando uno por uno hasta llenar del Grupo A al H. No se podrán encontrar selecciones de la misma confederación a excepción de la UEFA, ya que tienen 13 paises en la competición.

BOMBO 1: Qatar, Brasil, Bélgica, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal.

BOMBO 2: México, Países Bajos, Dinamarca, Alemania, Uruguay, Suiza, Estados Unidos y Croacia.

BOMBO 3: Senegal, Irán, Japón, Marruecos, Serbia, Polonia, Corea del Sur y Túnez.

BOMBO 4: Camerún, Canadá, Ecuador, Arabia Saudita, Ghana, Ganador repechaje (Costa Rica vs Nueva Zelanda), Ganador repechaje (Perú vs Emiratos Árabes Unidos/Australia) y Ganador repechaje (Gales vs Escocia/Ucrania).

