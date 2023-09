¡A lo Petr Cech! Conoce la razón por la que Gavi jugó ante Georgia con un casco

En la goleada de la Selección de España por 1-7 ante Georgia, partido correspondiente a las Eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2024, el mediocampista del Barcelona, Gavi, sorprendió a todos por salir al compo con un casco.

Al lucir con un protector en la cabeza, el español sorprendió a todos, pues en su último partido con el Barcelona en LaLiga no había hecho uso de ese protector. Sin embargo, el uso de este casco se debe justamente a ese último juego previo a la Fecha FIFA.

En el partido entre Barcelona y Osasuna, duelo que ganaron los culés 1-2, el jugador de 19 años sufrió una cortada profunda en la oreja, por la cual tuvo que recibir más de tres puntadas. Cabe resaltar que en ese duelo, Gavi se convirtió en el jugador más joven del Barcelona en jugar 100 partidos con el club.

“Ya va cicatrizando y quiero que cada vez vaya mejor. Sobre todo para que no me den ningún golpe ya que me pueden saltar la grapa que tengo, lo uso por precaución”, comentó Gavi en un video que se publicó en las redes sociales de la Selección Española.

Asimismo, Gavi señaló que a pesar de que con el calor agobia un poco, el casco es cómodo y no tiene problema en usarlo.

