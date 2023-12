Aczino insinúa su retiro de Red Bull Batalla tras perder contra Chuty 

El fin de una era. Después de participar en diez ediciones consecutivas en Red Bull Batalla Internacional, Aczino dejó ver que con su derrota ante Chuty se estaría despidiendo de esta competencia.

Tras no llegar al podio en Colombia, Aczino perdió la oportunidad de calificar de manera directa a la edición de Red Bull Batalla del año que viene y por ende puso en duda su continuidad en la máxima competencia de freestyle:

"A menos que llamen a los campeones de otros años a una superbatalla o algo así ya no podría tener el tiempo para hacer todo el proceso (para llegar a la Internacional). Competencias ya no, ya había dicho que sólo seguía aquí porque estaba clasificando y en el momento en el que no clasificará iba a decirle adiós a la competencia”, dijo Mau.

Por otro lado, Aczino también habló con Red Bull sobre su derrota ante Chuty y reveló la que para él fue la clave de la victoria del español:

"Triste por no haber podido concretar el campeonato, pero feliz de haber estado en esta batalla. Fue un duelo tratando de hacer nocaut en cada barra. En la réplica el Chuty supo cómo manejar las cartas y así son las batallas. Él supo cómo mover sus piezas", dijo.

Finalmente, Aczino remarcó que aunque fue una derrota dolorosa para él, es solo un triunfo más en el historial de su rivalidad con Chuty: “el que ganaba, simplemente ganaba otra batalla. Es una más como la que hemos tenido”

