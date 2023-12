Travis Kelce se sinceró sobre su relación con Taylor Swift: "Me decían, 'No j*d*s esto"

Taylor Swift y Travis Kelce probablemente serán la pareja de famosos más popular de este 2023, a pesar de que su relación apenas se confirmó hace pocos meses. Y es que siendo ella la cantante más escuchada del año, y él uno de los mejores jugadores actualmente de la NFL, se han juntados fanatismos de todo tipo.

Sin embargo, cómo comenzó esta historia de amor es algo que pocos conocen. Lo único que Travis había hecho público fue que trató de darle a Taylor un brazalete con su número cuando asistió a uno de sus conciertos de The Eras Tour. Esto lo compartió a su hermano Jason Kelce, en el pódcast que ambos tienen.

Ahora, en entrevista con JR Moehringer, entre otras cosas conocido por ser el escritor fantasma de la autobiografía del Príncipe Harry, 'Spare', el ala cerrada de los Kansas City Chiefs compartió más información sobre el romance con la autora de "Karma", "You Belong with Me", "Lavender Haze", entre otros éxitos.

Nervios en la primera cita

"Definitivamente había personas que ella conocía y que sabían quién era yo, en su esquina (dijeron): '¡Oye! ¿Sabías que vendría?' Tenía a alguien jugando a Cupido", dijo Kelce en la entrevista publicada en el Wall Street Journal. La primera cita se concretó pero Kelce no tuvo la confianza con que suele mostrarse en los partidos.

"Todos a mi alrededor me dicen 'no jodas esto' y yo sentado aquí diciendo 'sí, lo tengo'". Cuando la conocí en Nueva York, ya habíamos estado hablando, así que supe que podríamos tener una buena cena y una conversación, y lo que suceda a partir de ahí, seguirá a partir de ahí", y añadió que para él "lo más importante en ese momento era no decir nada que la alejara"

Por otra parte, calificó a su ahora pareja como una genia y como alguien divertida.

