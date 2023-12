¡Reemplazado! 'Warrior' le "quitó" el lugar a André Marín en TV Azteca

Carlos Guerrero se ha hecho de renombre como parte del equipo de Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos en Azteca Deportes. Los cuatro suelen coincidir en las coberturas, por lo que sus transmisiones ya son una tradición en el contexto de los medios deportivos.

Sin embargo, llegar ahí no fue sencillo e incluso tuvo que enfrentarse a envidias dentro de la misma televisora. Y es que en entrevista con el pódcast de La Capitana, de Sandra de la Vega, esposa de Andrés Guardado, el 'Warrior' reveló que "perdió la amistad" con André Marín una vez que empezó a ganar terreno.

"El simple hecho de estar en el equipo de José Ramón Fernández me obligaba a hacer bien las cosas, José Ramón no te lo perdonaba. Cuando te tenía que regañar o levantar la voz lo hacía y se agradece. No ha habido u mejor maestro que él, sabía apretar cuado había que apretar y detectaba el talento y sabía cuándo dar la oportunidad", compartió Guerrero.

Señaló que la presión y la exigencia le ayudaron a aprender muchísimo, tras lo cual relató cómo fue que se fue integrando a las coberturas de la Selección Mexicana. "En el Mundial de 2006 yo no compartía tanto con Christian y con ellos. Más bien se empieza a dar antes del Mundial 2010, cuando yo empiezo a hacer la cancha de selección mexicana".

"En algún momento la gente de Azteca me habla y me dicen 'queremos que vayas a reportear a la selección mexicana a los partidos que se avecinan y que acompañes a André Marín a hacer la cancha'", tras lo cual, en San Francisco contra Bolivia, le tocó hacer cancha solo, situación que se repitió contra Nueva Zelanda en Pasadena.

"Desde entonces y hasta la fecha cubro selección mexicana y de ahí formó un vínculo mucho más fuerte con Martinoli, García y todos ellos. Después él ya no siguió en Azteca y yo fui quien tomó ese lugar que tenía André con selección. Tan fue así que tiempo después creo que hasta el habla me retiró, yo no hice nada, yo no tomé esa decisión. Coincidí todavía algunos partidos con él narrando al Cruz Azul, yo narraba y él comentaba y como si yo no existiera", finalizó.

