Aczino: 'me identifico con Hugo Sánchez, si eres el mejor no es malo decirlo'

“La competencia es conmigo”, fueron las palabras con las que Aczino dejó claro que en la Red Bull Internacional 2023 viene por el tetracampeonato, algo histórico que haría aún más grande su leyenda en el freestyle.

En charla con RÉCORD, el actual campeón internacional habló de cómo trata de influir en la mente de sus rivales, luego de un polémico cara a cara con Gazir, otro de los MC’s más fuertes de la competencia:

"Yo no vengo de excursión, yo vengo a una competencia, yo voy enfocado. Mi batalla empieza desde el avión, desde que llegamos al hotel. Yo trato de meterlos en mi juego, ya me les metí a la mente, muchos ya están tambaleando por entrar al juego que yo marco", recalcó Aczino.

Por otro lado, Mau se dijo feliz de que los fans mexicanos lo incluyan en la lista de deportistas nacionales exitosos y también aprovechó para ‘compararse’ con Hugo Sánchez:

" Es un honor estar junto a Julio César Chávez y Hugo Sánchez. Que se me incluya en esas cosas me hace sentir muy honrado. Me identifico (con Hugo Sánchez). La gente a la que no le gusta eso (decir que eres el mejor) es porque no se siente capaz de lograrlo. Cuando te identificas con eso, quiere decir que te sientes de esa forma. Yo siempre he pensado que si eres el mejor no tiene nada de malo decirlo", mencionó Mau.

Y es que ganar un cuarto campeonato internacional de Red Bull alejaría aún más a Aczino de su 'némesis' en el freestyle: Chuty, con quién ha surgido una polémica en los días previos a la Final:

“A la mejor como Chuty no ha estado mucho en la internacionales no sabe cómo comportarse o no sabe cómo actuar. No sé si se sienta de alguna forma, ni me importa. La competencia es conmigo. Los demás (Chuty) tienen que ganar tres, para que se quieran poner al tú por tú”, dijo el originario de Nezahualcóyotl.

Aczino buscará su cuarto título internacional este sábado en Colombia, lugar en el que casualmente ganó su primera Red Bull Nacional

