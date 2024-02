Aficionada de Chivas se tatúa firma de Víctor Guzmán: 'No me arrepiento'

Una aficionada de Chivas llevó su pasión al máximo y se tatuó la firma de su ídolo, Víctor 'Pocho' Guzmán.

Verónica Romero, una joven de 22 años, logró conocer al capitán del Rebaño tras pasar varias horas formada a las afueras de una tienda deportiva en la que se organizó una firma de autógrafos. Para su buena fortuna, logró entrar y le pidió a Guzmán que estampara su firma en su antebrazo para tatuársela.

Verónica contó que los nervios la inundaron, pero el resultado la dejó satisfecha e, incluso, aseguró que no se arrepiente de haberlo hecho.

"Estaba temblando demasiado, pero también por emoción. Recuerdo que le comenté a Víctor Guzmán que me lo iba a tatuar, volteó y me preguntó: '¿Estás segura?' y yo le dije que sí. No se animaba a firmar pero al final lo hizo. Sentí muy bonito porque es una persona que admiro demasiado. Es un proceso del que no me arrepiento y no me voy a arrepentir", dijo Verónica a ESPN.

Aficionada se tatuará la firma del Pocho Guzmán Vía: @diegoyvey pic.twitter.com/qSkAUzrYKZ — ESPN.com.mx (@ESPNmx) February 23, 2024

La joven aficionada explicó que no importa si en un futuro Guzmán deja Chivas, pues aseguró que lo admira como futbolista y como persona.

"Muchos me preguntaron: ¿y si se va de las Chivas qué va a suceder? y les dije que nada, porque a final de cuentas lo admiro. Mi pasión por las Chivas es enorme, de la cuna hasta la tumba soy Chivas. A pesar de eso admiro a Víctor Guzmán como futbolista y persona", agregó.

