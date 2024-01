Alan Pulido le manda 'polémico' recadito a 'Tuca' tras decirle "tronco": "Se equivoca"

Luego de haber sido llamado "tronco" por Ricardo 'Tuca' Ferretti, el delantero mexicano de San José Earthqueakes en la MLS, Alan Pulido, ya le contestó a su exdirector técnico en Tigres e incluso dijo que el brasileño se equivoca en dos oportunidades.

Hace unos días, 'Tuca' Ferretti, 'explotó' contra el delantero mexicano Alan Pulido durante Futbol Picante. El ahora analista de ESPN calificó de 'tronco' y 'burro' al jugador de Sporting Kansas City.

"¿Quién debutó a Pulido? ¿Quién dedicó, todos los días, una hora después del entrenamiento para que Pulido dejara de ser el tronco que era, el burro que era y que aprendiera? ¿Quién?", expresó con cierta furia en el programa.

Ante esto, el exdelantero de Chivas no se quedó callado y le contestó al estratega. Pulido dejó en claro que Ferretti no lo debutó en los Felinos y señaló que a esa edad, el "ya se aventaba unos golazos".

"Creo que el Tuca se equivoca en 2 cosas, 1’no me debutó el, me debutó Daniel Guzmán. 2’ no era un tronco, porque estoy seguro que me hubiera mandado a donde ya sabemos donde manda el Tuca jaja 3ra a esa edad ya me aventaba estos golazos", respondió Alan en sus redes sociales.

Creo que el Tuca se equivoca en 2 cosas, 1’no me debutó el, me debutó Daniel Guzmán. 2’ no era un tronco, porque estoy seguro que me hubiera mandado a donde ya sabemos donde manda el Tuca jaja 3ra a esa edad ya me aventaba estos golazos https://t.co/1EgP9LsaHj — PULIDO #AP9 (@alanpulido) January 19, 2024

De 2010 a 2015, Alan Pulido jugó en Tigres, disputó 125 partidos, anotó 40 goles, dio 12 asistencias y se coronó en el Clausura 2011 con los Felinos.

