Alberto Lati: Nombrado embajador de Buena Voluntad de ACNUR

El número de refugiados en el mundo ha ido en aumento, la pandemia hizo crecer esta situación y la gente tuvo que abandonar su país de origen para emigrar a una mejor vida. La ONU siempre estuvo apoyando a estas personas, pero en esta ocasión nombraron al periodista deportivo, Alberto Lati para que fuera uno de los embajadores de Buena Voluntad en la agencia ACNUR.

“Nadie elige ser refugiado, ojalá de ahora en adelante fueran menos casos, pero cuando una persona prueba que tuvo que dejar su país porque su vida corría peligro tiene el derecho de recibir un refugio”. Fue lo que comentó Alberto Lati en exclusiva para RÉCORD.

En Rio de Janeiro 2016 fueron 10 los deportistas refugiados que participaron y en esta ocasión serán 29 los que compitan en Tokio, aunque para el escritor de cinco libros, las historias que tienen estos atletas son estremecedoras. “Recuerdo haberle hecho una entrevista a Yiech Pur Biel en Rio de Janeiro y me acuerdo que me pidió que escribiera bien su nombre, porque tenía la esperanza que sus padres supieran que sigue vivo”.

México es un país tolerante en cuestiones de refugiados, cosa que para el embajador de ACNUR le ha sorprendido gratamente. “Me encontré a una salvadoreña en Monterrey y me dijo que está cumpliendo el sueño mexicano, por la estabilidad que encontró en nuestro país”.

“Entendamos que el refugiado no elige irse de casa, no podemos convertirlo en victima porque cruza nuestras tierras y por sentido común entenderlo, ya que (Dios no lo mande) podríamos estar estando todos”. Es el mensaje que dejó Alberto Lati para todos los leyentes de RÉCORD.

