Álvaro Morales revienta a Chivas por empate ante Tijuana: 'Equipo de mediocres'

Chivas logró rescatar el empate en su visita a Tijuana durante el partido de la Jornada 3 del Clausura 2024. A pesar de sacar un punto de visita, el Rebaño no estuvo exento de las críticas de Álvaro Morales.

Tras tres encuentros de la presente temporada, el equipo tapatío sólo ha logrado sacar dos puntos de nueve posibles, tras empatar ante Tijuana y Santos y perder ante Tigres.

El analista de ESPN, Álvaro Morales, como es costumbre cuando Chivas no logra sacar la victoria, no dudó dos veces en criticar al equipo. Durante el programa de análisis, Futbol Picante, aprovechó su monólogo no sólo para burlase del club, sino que también de sus seguidores.

"Estas Chivas no están en crisis, esto es lo normal. Siguen sin ganar, pero pudieron perder, de no ser por el arbitraje. Qué podemos esperar de un equipo de mediocres, para mediocres y por mediocres, pero son muy populares, muy muy populares", afirmó el analista.

El equipo rojiblanco regresará a la acción el próximo martes, cuando reciban a Toluca en la Jornada 4 del Clausura, en lo que podría ser no sólo el regreso de Alexis Vega al Akron, sino que también la presentación de Javier ‘Chicharito’ Hernández.

"Qué podemos esperar de un equipo de mediocres, para mediocres y por mediocres". @AlvaritoMorales tunde con todo al Rebaño Sagrado tras sumar solo dos puntos en tres juegos en el Clausura 2024. pic.twitter.com/q4j5cf8w24 — Futbol Picante (@futpicante) January 27, 2024

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:¿ADIÓS AL FUTBOL? SANTIAGO GIMÉNEZ SE 'LUCE' Y 'SERÁ EL ANFITRIÓN' DEL NUEVO HOTEL DEL FEYENOORD