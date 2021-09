América: Sebastián Cordova lanzó 'mentada' a aficionados de Pumas

Sin duda el corazón de Sebastián Cordova está con el América, y es por ello que en una charla con el Escorpión Dorado dejó salir su alma águila y le lanzó un 'recordatorio familiar' a unos seguidores de Pumas que estaban en otro automóvil.

Como es habitual para el Youtuber, la charla con Córdova se dio durante un viaje en automóvil. Mientras viajaba junto con el jugador del América, el Escorpión se cruzo con otro vehículo, cuyos ocupantes se declararon seguidores universitarios.

"¿Qué, aquién le van?, preguntó el Youtuber, a lo que respondieron: "A los Pumas". Inmediatamente, Córdova lanzó un "chinga tu madre".

CÓRDOVA QUIERE SER PILOTO DE CARRERAS CUANDO SE RETIRE

El '10' de las Águilas sueña con ser piloto de carreras en cuanto termine su carrera como futbolistas, pues le atrae mucho la velocidad.

"Quisiera ser corredor de autos. Sí, bastante (me gusta la velocidad), desde chiquito tuve mis juego de 'Need for Speed'. No sé si has visto las carrera de GT3, algo así, que son con Porsche, eso me gustaría".

