Córdova aseguró que regañaron a Paco Villa en Televisa por haberlo llamado 'pecho frío'

Sebastián Córdova se sinceró en una charla con el youtuber Escorpión Dorado, y en ella afirmó que a Paco Villa le llamaron la atención por asegurar que él era un 'pecho frío'.

"Yo no veo nada de eso (críticas en redes sociales), y hubo una vez que Henry Martín me dijo: 'Ya le llamaron la atención a ese verga'... y le digo: '¿a quién?'; y me dice: a Paco Villa que está hablando de ti y no puede ser porque somos Televisa'... y yo ni sabía qué pedo. Le dije: 'está culero' y ya me lo enseñó Henry", señaló el '10' del América.

En febrero pasado, el cronista y comentarista había criticado duramente a Sebastián durante el programa 'Línea de 4' de TUDN. “Tiene más cortes de pelo que asistencias y goles en la campaña en el mismo lapso, está en otro mundo, yo sinceramente lo veo perdido“, explicó.

Paco Villa reafirmó su crítica a través de Twitter, donde escribió: "Si Córdova dejara de ser pecho frío, si tuviera la mentalidad de otros jugadores, lo que jugaría, y sobre todo, ¡dónde jugaría! ¡Ojalá crezca! ¡Ojalá salga del marasmo en el que se ha metido! Al de mayor condiciones, hay que exigirle. Pienso".

