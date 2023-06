André-Pierre Gignac revela la peculiar forma de cómo aprendió a hablar español

André-Pierre Gignac, delantero de los Tigres, ya sabe hablar español a la perfección, de hecho, a cantando música regional mexicana y destaca por su gran dicción, a pesar de que es francés y que, cuando llego a Nuevo León, no sabía nada del idioma.

Y en entrevista para Los Angeles Times, previo al Campeón de Campeones, el galo señaló que, en su llegada, le pidió ayuda a varios compañeros para que le enseñaran palabras 'futbolísticas' y así fue como aprendió a hablar fluidamente el español.

“Es parte del profesionalismo. Yo cuando llegué tenía que aprender todas las palabras futbolísticas posibles. Eran unos 23, 24, 25 jugadores a lo mejor, hablando español y uno francés que no hablaba.

“Así que decidí, sin tomar curso ni nada, nada más agarré a tres, cuatro jugadores y les dije: ‘mira, si me equivoco, por favor, necesito que me ayuden a hablar mejor’. Así que me ayudaron y a los tres, cuatro o cinco meses ya hablaba español”, relató André-Pierre, quien ya ganó cinco título de Liga MX con Tigres.

Gignac ha demostrado ser un jugador que está feliz en México, pues en varias entrevistas ha destacado que no se quiere ir del país, además, ha posado un sinfín de veces con la playera del Tricolor y su hijo menor nació en Monterrey.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LALO TRELLES LAMENTA CAMBIOS EN TRANSMISIONES DE TUDN: 'VAN COMO CANGREJOS'