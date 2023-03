Andy Ruíz le habría sido infiel a su esposa con ex de Lupillo Rivera

Este domingo Andy Ruiz protagonizó el boom de las redes sociales y no precisamente por su posible pelea con Tyson Fury, misma que el propio mexicano ha buscado que ocurra, aunque aún no hay respuesta de The Gipsy King.

De acuerdo a imágenes en sus redes sociales Andy Ruiz le habría sido infiel a su esposa con Mayeli Alonso, expareja de Lupillo Rivera, estas fueron historias de Instagram en donde, tanto Ruiz como Alonso, estaban en el mismo sitio.

Ambas mujeres ya se habrían expresado en redes sociales, incluso Julie Lemus, esposa del pugilista, comentó: "Así de fácil se echa una familia a la basura”, hasta el momento Ruiz no ha hecho ningún tipo de declaración sobre el incidente.

Ruiz no pelea desde el pasado mes de septiembre, cuando venció al pugilista cubano Luis Ortiz, se espera que Tyson Fury, que no tiene rival para el 2023, acepte pelear con el mexicoamericano.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FIFA MOSTRÓ IMÁGENES INÉDITAS DEL ENCONTRONAZO ENTRE MESSI Y WEGHORST