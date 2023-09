Anitta presume playera de Kevin Álvarez y asiste al Estadio Azteca para apoyar al América

Kevin Álvarez fue protagonista en el Clásico Joven, pero no en la cancha, pues no jugó por haber sido expulsado ante León, pero eso no evitó que robara los reflectores gracias a Anitta.

La popular cantante brasileño presumió en su cuenta de Instagram que asistió al Estadio Azteca para apoyar al América ante Cruz Azul y lo hizo con la playera con el dorsal 5 de Kevin Álvarez.

Inmediatamente, el jugador mexicano republicó la foto junto a la leyenda "Ya es Águila", lo que generó emoción en los fans que especulan con una posible relación entre ambos.

La cantante brasileña Anitta ha sido noticia en los últimos días por su relación con el jugador mexicano Kevin Álvarez. El lateral derecho del América fue visto en una cena con la artista en la Ciudad de México, lo que ha desatado una ola de rumores y comentarios en las redes sociales.

No se sabe con certeza si son pareja, solo amigos o simplemente conocidos. Sin embargo, el hecho de que hayan sido vistos juntos ha generado un gran interés en los medios de comunicación de ambos países.

