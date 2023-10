Antes de dar vida a Chandler Bing, Matthew Perry fue un competitivo tenista

Chandler Bing es uno de los personajes de la cultura más ubicados alrededor del mundo. Ese hombre sarcástico y bromista, que utiliza el humor como forma de vincularse con los demás, marcó la vida de muchos de los fanáticos de la exitosa comedia televisiva de la década de los 90's, Friends.

Sin embargo, y a pesar de su popularidad universal, poca gente sabía que Matthew Perry, actor que dio la vida al mencionado Chandler y que falleció este sábado 28 de octubre a los 54 años de edad, era un verdadero aficionado del tenis.

Y no solo eso, sino que incluso en su juventud fue un competitivo tenista, mucho antes de seguir la carrera de la actuación.

Tenista de primer nivel con Canadá

Originario de Williamstown, Massachusetts, Perry tenía la nacionalidad canadienses por parte de su madre Suzanne Perry Morrison, por lo que durante su juventud llegó a estar en el puesto 17 a nivel nacional en el ranking de Canadá en individual junior (menores de 16 años) y en el tercer sitio en el ranking de dobles.

"Necesitaba tener éxito para poder sentirme mejor conmigo mismo", reveló en su momento el propio Perry, quien compartió que empezó a jugar desde los cuatro años y que practicaba durante más de 10 años durante su adolescencia.

Sin embargo, cuando se mudó a Los Ángeles, a los 15 años de edad, terminó su carrera como tenista, ya que no pudo mantenerse al nivel de los mejores. "Era un muy buen jugador en Ottawa, clasificado a nivel nacional cuando tenía como 13 años. Luego me mudé y todos simplemente me eliminaron". Fue entonces que Perry se decantó por ser actor. "¿El tenis y la actuación son iguales? No lo sé. Ambos son juegos mentales; ambos son cosas muy pesadas de las que ser parte".

Matthew Perry siempre fue un fanático del tenis. Lo vimos muchas veces en el US Open. Incluso, antes de decantarse por la actuación, llegó a estar dentro de los mejor tenistas junior de Canadá. QEPD pic.twitter.com/orP2yJfCUw — Set Tenis (@settenisok) October 29, 2023

A pesar de que no continuó jugando de manera profesional, el actor participó en el evento "A Night at the Net" junto a Andre Agassi y Guga Kuerten en 2002 e incluso en la serie de Friends, en un episodio Chandler junto con Mónica Geller (interpretada por Courtney Cox), se enfrenta a su jefe y la esposa de éste en un partido de dobles.

