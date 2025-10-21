Así se despidió Armando Benítez de ESPN

En un movimiento sorpresivo dentro del mundo de los medios deportivos, ESPN México vivió una de sus jornadas más agitadas en los últimos años.Tal y como lo había adelantado El Francotirador en su columna de RÉCORD, la cadena ha hecho cambios dentro de sus principales ejecutivos, entre ellos Armando Benítez, quien se desempeñaba como principal responsable de la señal en México, y Yoyotzin Zúñiga, segundo al mando. Ambos estuvieron al frente de la compañía por más de dos décadas de liderazgo.

La noticia fue confirmada durante la tarde del martes, el equipo jurídico de ESPN notificó oficialmente a los directivos su salida. Junto a Benítez y Zúñiga, también fueron despedidos Manuel Cerdeira y Alan Navarrete, quienes formaban parte del grupo directivo de la cadena. Hasta el momento, ni Disney, propietaria de ESPN ni los involucrados han emitido un comunicado institucional sobre las causas de la reestructuración.

Cambios en ESPN México | Imago7

ESPN México cambia de mando tras una ola de despidos

Según lo había revelado El Francotirador de RÉCORD, la decisión forma parte de una reestructura interna impulsada desde Disney, compañía que busca centralizar operaciones de ESPN Latinoamérica. Por ello, los nuevos responsables del canal serán ejecutivos de ESPN Argentina, quienes asumirán el control en los próximos días. Aunque aún no se ha hecho oficial la lista de sustitutos, se espera que el nuevo organigrama se anuncie antes de noviembre.

Estos movimientos llegan en un momento clave para la cadena, que se prepara para la Copa del Mundo de 2026, evento en el que ESPN busca consolidarse como líder de cobertura deportiva en México. La salida de Benítez y Zúñiga marca el fin de una era, ya que ambos fueron piezas fundamentales en la expansión del canal y en el desarrollo de su identidad editorial durante más de 20 años.

Transmisión de ascenso en ESPN | Imago7

En su cuenta de X, Armando Benítez publicó un mensaje de despedida en el que agradeció su paso por la empresa: “Tras 21 años en ESPN, cierro una etapa que marcó mi vida profesional y personal. Agradezco la oportunidad y el privilegio de haber compartido este camino con tanta gente talentosa. Me voy con gratitud y recuerdos imborrables. Gracias, ESPN", redactó. Dentro de este mensaje, varios de los talentos de la empresa respondieron con mensajes de agradecimiento y apoyo.

Los recientes cambios en ESPN México y su impacto en la plantilla

En los últimos meses, ESPN México ya había realizado ajustes internos en su programación y en la plantilla de presentadores. Uno de los más sonados fue la cancelación del icónico programa Cronómetro, que durante más de dos décadas fue una referencia en análisis deportivo. Entre sus conductores más reconocidos estuvo José Ramón Fernández, quien mantenía una estrecha relación profesional con Benítez y se mostró sorprendido por la noticia.

Álvaro Morales podría irse del canal | Imago7

Asimismo, se han generado rumores sobre la posible salida de Álvaro Morales, una de las figuras más polémicas de la cadena, aunque hasta ahora no existe confirmación oficial. Estos movimientos reflejan una transformación estructural profunda que busca modernizar la operación de ESPN en la región y adaptarla a las nuevas estrategias de contenido de Disney.

La salida de ejecutivos con amplia trayectoria como Benítez y Zúñiga deja un vacío importante en la dirección editorial y operativa del canal en México; sin embargo, la empresa confía en que la llegada de un nuevo equipo directivo regional permitirá mantener el liderazgo de ESPN como una de las cadenas deportivas más influyentes en el país, tanto en televisión como en plataformas digitales.

Despedida de Benítez en redes | Captura de X