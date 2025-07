¿A billetazos? Jonathan Orozco reveló cómo convenció al dueño de Xolos por el dorsal 1

Jonathan Orozco, hoy ya retirado, contó una especial anécdota sobre su llegada a los Xolos de Tijuana tras darse cuenta que no se encontraba el dorsal 1 disponible y que por historia no era utilizado por anteriores porteros.

Orozco l IMAGO7

El arquero señaló como finalmente convenció al propietario del equipo, Jorgealberto Hank, para que se proclamara como el único futbolista en usar ese número emblemático para Hank.

“En primera División nadie lo había utilizado, nadie, (Federico) Villar el 3, Cirilo (Saucedo) el 13, hoy Toño (Rodríguez) usa el 2 o 4 o algo así, (Gibran) Lajud el 25, núnca se había usado el 1 no sabía por que, ‘es como soy el jefe yo lo uso’”, resaltó el guardameta en entrevista con Antonio de Valdés.

Jonathan Orozco se rehusó a llegar a Tijuana si no utilizaba el número 1 que siempre tenía puesto en Rayados e incluso con Santos: “Si no me aseguras a mí en el contrato que yo voy usar el 1 yo no me voy, y ahí acabamos la plática”.

Jonathan Orozco l IMAGO7

Hank cedió

Finalmente convenció a Hank para llegar a fichar con Xolos: “‘Quiero que vengas el 1 es tuyo, es el único jugador en la historia que lo va usar en Primera División…”.

La millonada ficticia

“‘cuando te pregunté di que te lo vendí en 500 mil dólares, por que lo quiso usar Cirilo (Saucedo), lo quisieron usar todos pero le s decía que costaba un millón de dólares’”, mencionó Jonathan Orozco.

Xolos l IMAGO7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA LANZA PROMOCIÓN EN BOLETOS PARA DUELO ANTE TIJUANA