Jonathan Orozco: 'Me impresionó más lo que hizo Atlante en el Mundial de Clubes'

Jonathan Orozco, portero de Xolos, comparó la participación de Tigres con la de Atlante en el Mundial de Clubes, confesando que la actuación de los Potros en 2009 ante el Barcelona de Messi lo impresionó más que el partido entre felinos y Bayern Munich.

"Impresionarme (Tigres) no, porque la verdad es que yo sé de la calidad que tiene tanto el Tuca como estratega, como los jugadores que tiene. No me impresiona, no es algo que a mí me diga 'ah'.

"No me gustaría menospreciar a ningún equipo, pero a la mejor me impresionó más lo que hizo Atlante contra Barcelona porque tenía menos recursos. Era un equipo más modesto que este equipo de Tigres que ya tiene un trabajo y está cimentado", reveló el cancerbero en entrevista con TUDN.

Sobre el subcampeonato del mundo, Jona dijo no sorprenderse, pues considera a Tigres un equipo lo suficientemente capaz de jugar ese tipo de instancias.

"Tigres tiene grandes jugadores de gran calidad, de gran renombre. No me sorprende en ese sentido porque eran capaces de lograr lo que lograron. Eran capaces a lo mejor de haber hecho otro partido, pero el Tuca se las sabe de todas, todas, y se murió con la suya y eso es válido. Es un gran equipo", aceptó.