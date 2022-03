Boxeador ucraniano se enlistó al ejército tras ataques rusos: 'Mi cuerpo y honor son de mi país'

El boxeador Oleksandr Usyk ha pausado su carrera dentro de los cuadriláteros para enlistarse al ejército civil ucraniano, tras la invasión rusa a Ucrania.

El pugilista quien venía de derrotar a Anthony Joshua para convertirse en campeón de los pesos pesados, en el mes de septiembre y campeón olímpico en Londres 2012; reveló a CNN sus razones para servir al ejército de Ucrania en estos momentos.

“Tal vez suene sentimental, pero mi alma le pertenece al Señor y mi cuerpo y mi honor son de mi país, de mi familia. Sólo hay desconcierto: ¿Cómo podría ser que esto pase en el siglo XXI?", comentó el boxeador de peso pesado.

Además Usyk confesó no querer usar las armas para matar a otras personas, pero si su vida está en riesgo o la de algún compatriota, no tendrá más opción que abrir fuego.

"Si quieren quitarme la vida, o se la pretenden quitar a mis allegados, tendré que matar. Pero yo no quiero eso. No quiero disparar, no quiero matar a nadie, pero si me van a matar a mí, no tendré otra opción.”, agregó en la entrevista de CNN.

Oleksandr Usyk, no es el único deportista que se ha enlistado en las fuerzas ucranianas. En el tenis, Sergiy Stakhovsky, afirmó en un tuit que defenderá a su país, de recibir el llamado del ejercito. Otro atleta fue, Vasil Lomachenko, boxeador al igual que Usyk; se unió a un batallón de defensa territorial en Ucrania.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: UCRANIA: FIFPRO LAMENTÓ LA MUERTE DE LOS PRIMEROS FUTBOLISTAS UCRANIANOS