Campeón del Mundo en 1986 pide expulsar de México a Álvaro Morales: "guatemalteco sarnoso"

Fernando Signorini, expreparador físico de Diego Maradona y parte del cuerpo técnico campeón del mundo con Argentina en 1986, lanzó una dura crítica contra Álvaro Morales y André Marín, a quienes acusó de formar parte de un "periodismo deplorable, lleno de ratas miserables" que, según él, corrompe el futbol y confunde a la audiencia.

En una explosiva entrevista con el Diario ESTO, Signorini se refirió con palabras contundentes:

"El guatemalteco, ese sarnoso de Álvaro Morales que tendría que ser pero echado a patadas de México y que eso no signifique un acto discriminatorio, no, pero México debe preservar su calidad en cuanto a los valores que emergen de la cultura y de una sociedad que se pretende civilizada. Esos tipos no pueden estar en el ambiente del futbol porque sinceramente son ratas miserables, que salen de una cloaca y se posicionan debido también a la perversidad de este sistema".

Álvaro Morales | IMAGO7|

André Marín, también señalado por Signorini

Signorini no se detuvo solo en Morales. También apuntó contra el fallecido periodista André Marín, a quien identificó como parte del mismo esquema de manipulación mediática:

"Hay un periodismo que es tan deplorable porque está tan lleno de ratas miserables como en México. Recuerdo uno que después falleció, pero André Marín era uno de ellos y el otro", comentó.

André Marín | IMAGO7|

¿Quién es Fernando Signorini?

Fernando Signorini es una figura respetada dentro y fuera del futbol argentino. Fue el preparador físico personal de Maradona durante gran parte de su carrera, incluyendo su etapa en el Mundial de 1986. El argentino también tuvo un ligero paso por equipos de nuestro país, como Coras Tepic y Venados.

