Después de más 120 minutos de empate a nada, entre el tiempo reglamentario y la prórroga, el portero Steve Owono adivinó la intención de Falaye Sacko en el decimosexto lanzamiento de penalti, repelió su tiro, eliminó a Mali y clasificó a Guinea Ecuatorial para los cuartos de final de la Copa de África, en los que se enfrentará el próximo domingo a Senegal.

De nuevo, el guardameta del Alavés acaparó el protagonismo de su selección, por la parada definitiva que lanzó a su equipo entre los ocho mejores del continente en el último momento, después de una larga, tensa e incierta serie desde los once metros.

Ante este panorama, Teddy Nguema, vicepresidente del país, prometió a Owono uno de los guantes de Michael Jackson que tiene en su posesión siempre y cuando su combinado quede campeón de la Copa Africana de Naciones.

"Los resultados del Nzalang Nacional nos tienen eufóricos a todos, pero yo me quiero centrar en nuestro joven portero, Jesús Owono. Si G.E. gana la CAN, yo le regalo uno de los guantes de Michael Jackson por su impresionante trabajo durante la competición", escribió el exéntrico dirigente desde su cuenta de Twitter.

Los Cuartos de Final ya quedaron definidos: Burkina Faso vs. Túnez, Senegal vs. Guinea Ecuatorial, Gambia vs. Camerún y Egipto vs. Marruecos.

